شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على تطعيم لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام، في إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم.
وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
كما دعا المحافظ جميع المواطنين الي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة لجهودهم المخلصة في مواجهة الفيروس، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين.