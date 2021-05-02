شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على تطعيم لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام، في إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم.

وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

كما دعا المحافظ جميع المواطنين الي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة لجهودهم المخلصة في مواجهة الفيروس، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين.