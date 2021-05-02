شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بغلق محطات غسيل السيارات غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال محطات غسيل السيارات غير المرخصة، وتعمل بدون عدادات مياه وكهرباء ويقوم أصحابها بصرف مياه الغسيل الناتج على شبكة الصرف الصحي الحكومية بالمخالفة، وذلك حفاظاً على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.

جاء ذلك عقب استقباله شكوي عبر خلال واتس آب، من أهالي مدينة ديرب نجم تفيذ بتضررهم من انتشار مغاسل السيارات غير المرخصة بالمدينة، وقيام أصحابها بصرف مياه الغسيل بالشارع وشبكة صرف المدينة.

ووجه محافظ الشرقية، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ،بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرور على محطات غسيل السيارات بمدينة ديرب نجم لمراجعتها، والتأكد من حصول أصحابها على التراخيص اللازمة للعمل، وإتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين.

وأوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بفحص الشكوى والمرور على محطات غسيل السيارات بالمدينة، تبين مخالفة عدد 6 محطات غسيل سيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها ،حفاظا على المياه من الإهدار وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاعات كهرباء الشرقية وشرطة المسطحات المائية، بالمرور على مغاسل السيارات بنطاق المحافظة لمراجعة التراخيص الممنوحة لها ،والتأكد من إلتزام أصحابها بتركيب عدادي كهرباء ومياه طبقا للأغراض التجارية، ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، وسرقة المياه، والإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات المقررة قانونًا.