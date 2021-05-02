شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الجوافة بـ 12 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 30 جنيها.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 9 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 11 جنيها.
- الموز البلدى 11 جنيها.
العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 7 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.