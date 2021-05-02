شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 700 شيشة وتشميع مقاهى وتحرير 128 محضر عدم ارتداء كمامة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تكثيف جهود المحافظة لتحسين الخدمات وتطوير المرافق من خلال توفير ورديات للعمل بالشارع على مدار الـ 24 ساعة، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق العقوبات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بالإضافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس .

وفى هذ السياق، ذكر بيان للمحافظة اليوم، أن أجهزة حى الدقى شنت حملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق المحال والمقاهى للإجراءات الاحترازية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 20 مقهى مخالف وتم مصادرة 362 شيشة و96 كرسى وتحرير 6 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق و31 محضر عدم ارتداء كمامة و4 محاضر انتظار خاطئ و2 محضر لإتلاف الطريق، كما تمكنت لجان المتابعة من رصد حالة لبناء مخالف وضم المساحة الخلفية لأحد العقارات بشارع النرجس وعلى الفور تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

فيما شنت أجهزة حى العجوزة حملة مكبرة لضبط المخالفات والتأكد من سريان الإجراءات الاحترازية بشوارع "العجوزة 1، العجوزة 2، شرق الترسانة، أرض اللواء، عبده خطاب، ترعة المجنونة، الطريق الأبيض، الغاز، باجور الثلج، النيل، أحمد عرابى، إبراهيم البعثى، 26 يوليو، عبدالمنعم سند، الدري، ميدان موسى جلال، الصفطاوى، مجمع المدارس، شمال المحور"، حيث تم مصادرة عدد من حالات الإشغالات وإيداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك.

كما تمكنت حملة مماثلة بحى بولاق الدكرور من إغلاق وتشميع عدد من المحال المخالفة والمقاهى بشوارع "فيصل، المساكن، العشرين، ترعة عبدالعال1، ترعة عبدالعال 2، كفر طهرمس، ناهيا، التحرير" ومصادرة 286 شيشة 775 كرسى وتم تحرير 97 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط 7 مقاهى مخالفة للإجراءات ومصادرة 50 شيشة و4 إستاند و48 كرسى وتحرير 12 محضر إشغال طريق و6 محاضر انتظار مخالف لسيارات النقل، وذلك خلال حملة لإدارة الإشغالات بشوارع "برقاش الرئيسى، المعهد الديني، منشية رضوان، المنصورية، سلومة، المدرسة الثانوى، المغاربة، الموقف الجديد"، وإيقاف وإزالة لبناء بدون تصريح بقرية عبدالصمد بالمنصورية، كما يجرى استكمال تركيب أعمدة الإنارة بالمدخل الرئيسى لقرية بنى سلامة والمرحلة لثانية بمدخل أبو غالب.

ونفذت أجهزة حى الوراق بالتعاون مع وحدات ناقلات الأمراض حملة لرش وتعقيم بعض المؤسسات الحكومية والشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية وللقضاء على الحشرات الطائرة والتى تنتشر خلال تلك الفترة من العام.

وخلال حملة لمركز ومدينة البدرشين بشوارع "سوق المدينة، النيل السعي، عمرو بن العاص، المستشفى، الطريق السريع" تم ضبط 3 مقاهى مخالفة و6 محال للعمل بعد مواعيد الغلق الصيفية والتى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتشميع والغلق وتحرير محاضر مخالفة للملاك.

ورصدت أجهزة مركز ومدينة أوسيم 30 محلا ومقهى لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة، إلى جانب مصادرة عدد من الشيش والكراسى والطاولات خلال حملة ليلية بنطاق بشتيل، فيما أصدر مركز ومدينة الحوامدية قرارات بالغلق والتشميع بحق منشأتين للعمل بدون تصريح عبارة عن مصنع للحلويات بطريق 11 بنطاق المدينة، ومحل منجد بشارع الوحدة بأم خنان.