شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يهنئ البابا تواضروس ووزيرة الهجرة ومحافظا دمياط والإسماعيلية بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأحد، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وأعرب «شعراوي»، عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الاقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وأعرب عن خالص التهاني وأن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

كذلك، بعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة لكل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وأعرب «شعراوي»، في برقية التهنئة عن تقديم خالص التهاني، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.