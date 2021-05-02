شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صيانة غرب الدلتا يتفقد مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ الأحد، جولة ميدانية، شملت عدد من المواقع التي تجري بها أعمال حماية بحرية للوقوف على معدلات التنفيذ.

وشملت الجولة ساحات الصب لعملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه ومتابعة أعمال صب الكتل الخرسانية، حيث يجري تنفيذ مشروع حماية متكامل لآثار المنتزه بتكلفة 75 مليون جنيه.

وتأتي زيارة مدير التنفيذ والصيانة، في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال وفي ضوء توجيهات المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة.

وشملت الجولة تفقد أعمال مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود وحتى المحروسة (المرحلة الأولى) والتى تجريها الهيئة حاليًا في منطقتي بئر مسعود والمحروسة شرق الإسكندرية.

يشار إلى أن مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة الى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالى 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية.

مدير "التنفيذ والصيانة" تتفقد أعمال حماية "بئر مسعود" وساحة صب "كتل المنتزه" فى الاسكندرية (صور)

مدير "التنفيذ والصيانة" تتفقد أعمال حماية "بئر مسعود" وساحة صب "كتل المنتزه" فى الاسكندرية (صور)

مدير "التنفيذ والصيانة" تتفقد أعمال حماية "بئر مسعود" وساحة صب "كتل المنتزه" فى الاسكندرية (صور)

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مدير "التنفيذ والصيانة" تتفقد أعمال حماية "بئر مسعود" وساحة صب "كتل المنتزه" فى الاسكندرية (صور)

مدير "التنفيذ والصيانة" تتفقد أعمال حماية "بئر مسعود" وساحة صب "كتل المنتزه" فى الاسكندرية (صور)