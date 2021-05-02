شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تصدر قرارا بإغلاق المحميات المركزية خلال شم النسيم للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، توجيهاتها بإغلاق المحميات المركزية خلال اعياد شم النسيم تنفيذا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين .

وأوضحت وزيرة البيئة أن المحميات المركزية التي سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هي محمية وادى دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم وذلك للحد من التجمعات المحتملة نظرا لما تشهده تلك المحميات من اقبالا كبيرا في ذلك الوقت من كل عام ولتوجدها داخل القاهرة أو لقربها منها.

وأكدت وزيرة البيئة فؤاد على متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات، بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.