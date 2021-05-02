شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع قاعة أفراح مخالفة وحملة مكبرة علي المقاهي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الوحدة المحلية بمركز الباجور بمحافظة المنوفية من شن حملة مكبرة على المقاهي وقاعات الأفراح المخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن التصدي لوباء فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع قاعة أفراح وضبط 10 شيش من المقاهى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.