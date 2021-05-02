شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: «الإصابات الآن بالحجم العائلي.. ويكشف حقيقة وصول السلالة الهندية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، حقيقة وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «إكسترا نيوز».

وقال النادي في تصريحاته: «في بداية شهر ديسمبر الماضي بحثنا عن سلالة بريطانيا وجنوب إفريقيا المتحورة ولقينا أنها سلالة متحورة وسريعة الانتشار وتعيش فترة أطول وطابقنا ذلك على المواصفات في مصر وجدناها موجودة بالفعل وبالتالي السلالة بتاعت بريطانيا كانت موجودة عندنا بصورة أو بأخرى، وجاري متابعة الحالات»، وأكمل تصريحاته: «لو عرفنا صفات المتحورات التي تحدث للفيروسات وتم مطابقتها على الإصابات الموجودة حالياً وقتها هنعرف السلالة الهندية المتحورة وصلتنا ولا لا؟».

وانتقد النادي، حالة التراخي التي يمر بها الشارع المصري في التعامل مع فيروس كورونا، وقال: «الأعراض الحالية لفيروس كورونا أشد من الموجه الثانية.. والموجه الثالثة أعتى وأشد من الموجهة الثانية، عندنا تراخي، وتهاون، وعدم رؤية مستقبلية، وعدم إحساس بالمسئولية تجاه فيروس كورونا، يمكن القول أن بنزداد سوء يوم على يوم، فالإصابة بفيروس كورونا الأن أصبح بالحجم العائلي».