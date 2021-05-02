شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: القبض على أحد المتعدين بالردم في نهر النيل أثناء الإفطار وإحالته للنيابه العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت أجهزة حماية النيل حالة تعدى صارخة على نهر النيل بعزبة ابو غانم بين قريتي كفر الطويلة وديسط عند ك ١٩٧ بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث قام أحد المتعدين أثناء الإفطار بالردم داخل مجري نهر النيل بمخلفات كسر الطوب الاحمر وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية لإخفاء معالم المخالفة.، وهو ما رصدته الأجهزة الفنية في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها أجهزة وزارة الموارد المائية والرى للتصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأدها في مهدها .

وفي ضوء التحريات والبلاغات التي تم إرسالها لأجهزة الوزارة. وبتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تم على الفور مساء يوم السبت الموافق ١ مايو ٢٠٢١ وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المخالف وإلزامه بإحضار «لودر» ورفع كافة مخلفات الردم بالمجري وعلى نفقته، حيث تم رفع الردم بالكامل، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شؤونها.

وقال الدكتور عبدالعاطي أن اجهزه الوزارة ماضيه بعزم لا يلين في التصدي لكافه أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.

وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الأحد، إن الوزارة تواصل بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأوضح «عبدالعاطي»، إن وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منها الان، حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة ٣٩٥٦ مخالفة تم خلالها استرداد مسطح اجمالي قدره ٥٧٠٤٤٩ متر مربع، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مباني بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

وكشف تقرير رسمي لوزارة الري إن إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد ٦١٥٥١ إزالة تحت مظلة «حملة إنقاذ النيل». والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين.