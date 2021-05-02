شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الصحة بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات.. وحملات توعية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الصحة التوعية الصحية لـ 1200 من المواطنين والسائحين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، بمحافظة البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين الجمعة والسبت في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين تزامنًا مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية. لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وشهدت مدينة الغردقة نشر فريق من التواصل المجتمعي خلال اليومين الماضيين بالأحياء المختلفة بمدينة الغردقة تشمل أماكن التجمعات، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، بالإضافة إلى المرور على القرى السياحية والشواطئ، لتقديم الخدمات التوعوية للمواطنين والسائحين المترددين على تلك الأماكن.

وقامت فرق التواصل المجتمعي بتوعية المواطنين والسائحين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا (ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا)، كما يتم التوعية بأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا سواء للمواطنين أو العاملين بالقطاع السياحي مما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

و تم توزيع 10 عيادات متنقلة بمدينة الغردقة وخاصة في المناطق السياحية، تضم فرق طبية، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين والسائحين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصرف العلاج للمرضى بالمجان، مضيفًا أنه يتم توزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل (كمامات، مطهرات).

وقدمت مبادرات الصحة العامة تحت شعار (100 مليون صحة) قدمت الخدمات الطبية ل 195 ألفًا و644 مواطنًا بمحافظة البحر الأحمر بالمجان، مما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا وقامت فرق التواصل المجتمعي بتوعية المواطنين والعاملين بالفنادق والأماكن السياحية بمحافظة البحر الأحمر بأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، موضحًا أن 27 ألفًا و991 تلقوا لقاح فيروس كورونا من ضمنهم 23 ألفًا و579 من العاملين بالقطاع السياحي ضمن تطعيم العاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى بالدولة.