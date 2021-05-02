شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة : 27 ألفًا و991 تلقوا لقاح فيروس كورونا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ 1200 من المواطنين والسائحين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، بمحافظة البحر الأحمر، في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين تزامنًا مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان باستمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، والتي بدأت أعمالها بمحافظتي سوهاج وأسيوط خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) بدءًا من اليوم الأحد لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر فريق من التواصل المجتمعي خلال اليومين الماضيين بالأحياء المختلفة بمدينة الغردقة تشمل أماكن التجمعات، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، بالإضافة إلى المرور على القرى السياحية والشواطىء، لتقديم الخدمات التوعوية للمواطنين والسائحين المترددين على تلك الأماكن.

وأضاف «مجاهد» أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بتوعية المواطنين والسائحين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا (ارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا)، كما يتم التوعية بأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا سواء للمواطنين أو العاملين بالقطاع السياحي مما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع «مجاهد» أنه تم توزيع 10 عيادات متنقلة بمدينة الغردقة وخاصة في المناطق السياحية، تضم فرق طبية، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين والسائحين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصرف العلاج للمرضى بالمجان، مضيفًا أنه يتم توزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل (كمامات، مطهرات).

وأشار «مجاهد» إلى أن مبادرات الصحة العامة تحت شعار (100 مليون صحة) قدمت الخدمات الطبية ل 195 ألفًا و644 مواطنًا بمحافظة البحر الأحمر بالمجان، مما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد «مجاهد» أن فرق التواصل المجتمعي تقوم أيضًا بتوعية المواطنين والعاملين بالفنادق والأماكن السياحية بمحافظة البحر الأحمر بأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، موضحًا أن 27 ألفًا و991 تلقوا لقاح فيروس كورونا من ضمنهم 23 ألفًا و579 من العاملين بالقطاع السياحي ضمن تطعيم العاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى بالدولة.

وناشد «مجاهد» المواطنين مجددًا بضرورة التوجه لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو الاتصال على الخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم (1440).