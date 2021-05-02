اشغالات وتعديات وقمامة.. محافظ الإسكندرية يفاجئ العجمي «ليلاً» ويرصد مخالفات بالجملة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجئ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حى العجمي بجولة ميدانية في ساعات متأخرة من الليل مساء أمس، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا. ومتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

ورصد محافظ الإسكندرية خلال الجولة المفاجئة،عدد من المخالفات بنطاق الحي وأمر على الفور رئيس الحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والقمامة المتناثرة في الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مشدداً أنه لا تهاون مع المقصر.

كما رصد المحافظ مشكلة لتراكم القمامة أمام سوق الهانوفيل، حيث أمر مسئولي شركة النظافة برفع تراكمات القمامة فوراً، مشددا عليهم بضرورة تكثيف دوريات أعمال رفع القمامة على مدار اليوم.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف على استمرار الجولات المرورية المفاجئة على مستوى أحياء المحافظة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وكذا الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

شارك في الجولة خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسى رئيس حى العجمى والجهات المعنية.

اشغالات وتعديات وقمامة .. محافظ الإسكندرية يفاجئ العجمى "ليلاً" ويرصد مخالفات بالجملة (صور)

اشغالات وتعديات وقمامة .. محافظ الإسكندرية يفاجئ العجمى "ليلاً" ويرصد مخالفات بالجملة (صور)

اشغالات وتعديات وقمامة .. محافظ الإسكندرية يفاجئ العجمى "ليلاً" ويرصد مخالفات بالجملة (صور)

اشغالات وتعديات وقمامة .. محافظ الإسكندرية يفاجئ العجمى "ليلاً" ويرصد مخالفات بالجملة (صور)