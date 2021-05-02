شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في القرى السياحية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من الفنادق والقري السياحية قيام لجان تفتيش من الصحة والسياحة وغرفة المنشات للقيام بالدور الرقابي لمتابعة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء والوزارة ورصد أي مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة ما يؤدى إلى تكدس الرواد بها خلال أيام الإجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.

يذكر أن القرى السياحية تعمل بـ50% من طاقتها الاستيعابية حسب قرارات مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا.

