سفير فيتنام يزور متحف الاسكندرية القومي ويتفقد المقتنيات الأثرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل متحف الإسكندرية القومي، تران تهانه كونج سفير دولة فيتنام بالقاهرة الأحد فى زيارة سياحية مع وفد من الملحق التجاري والعسكري للدولة.

وأجرى السفير الفيتنامي والوفد المرافق له جولة سياحية للمتحف والمقتنيات الاثرية، صاحبها جولة إرشادية على هامش الزيارة تعرف من خلالها على مقتنيات المتحف الفريدة من خلال سيناريو العرض المتحفي.

وابدى الوفد سعادته بحفاوة الاستقبال، كما اعرب عن إعجابه بمقتنيات المتحف المتنوعة وروعة أسلوب العرض المتحفي كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية مع أمناء المتحف.

وفى سياق متصل، وحرصاً من المتحف على استمرار التواصل مع الجمهور بعد توقف الأنشطة بالمتحف جراء الظروف الحالية، يتيح القسم التعليمي بالتعاون مع إدارة البحث العلمي بمتحف الإسكندرية القومي؛ فيديو تثقيفي عن الفانوس مع ورشة عمل خاصة بالأطفال لشكل الفانوس بخامات بسيطة.

ويتولى مهمة إعداد الورشة، هبة ربيع رئيس قسم البحث العلمي، و إيمان فكري مسئول القسم التعليمي، و شاهندة كامل مسئول القسم التعليمي، حيث تعد تلك الورشة هي واحدة من سلسلة ورش يقدمها متحف الإسكندرية القومي تحت هاشتاج #ورشتك_في_البيت والتي تهدف إلى ربط الجمهور بالمتحف بعد توقف الأنشطة به كما تهدف إلى شغل أوقات الفراغ للطفل بالمنزل.

سفير فيتنام يزور متحف الاسكندرية القومى ويتفقد المقتنيات الأثرية (صور)