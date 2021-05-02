شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتابع تكليفات الرئيس بتطوير مدينة الغردقة بجولة تفقدية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، جولة تفقدية بعدة مواقع بمدينة الغردقة لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة؛ ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.