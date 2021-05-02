شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات الألمانية من دوسلدورف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية القادمة من مطار دوسلدورف الدولي بألمانيا وعلي متنها 171 راكب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقام فريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي، باستقبال الركاب بالورود والعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الركاب.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولي، لنقل الوفود السياحية القادمة إلى مدينة الغردقة.