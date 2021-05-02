شكرا لقرائتكم خبر عن «واصل الاستقرار».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الأحد 2 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر حالة الاستقرار والثبات في بداية التعاملات، اليوم الاحد، 2 مايو 2021، عند الأسعار التي حققها مساء الجمعة،وذلك لليوم الثانى على التوالى بعد اسبوع حافل من حالة عدم الاستقرار في الأسعار .

كما ثبت سعر الذهب عالميا عند اسعار مساء الجمعة وذلك بسبب توقف التداول على الذهب لإغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية عقب الانخفاض الكبير الذي حققه في التعاملات الفورية والعقود الآجلة في صباح الجمعة .

وسادت حالة من الترقب بين المتداولين ومقتنى المعدن الأصفر عما ستسفر عنه التداولات عقب عودة العمل بالبورصات والأسواق العالمية صباح غدا الاثنين .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر في نهاية التعاملات، اليوم الاحد، 2 مايو، 2021، 779.28 جنيها، وهى نفس أسعار مساء الجمعة كما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،768.91 $، وهى نفس مساء الجمعة قبل إغلاق البورصات العالمية.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الاحد 2 مايو 2021 :

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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