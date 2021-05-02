شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تصدر قرارا بإغلاق المحميات المركزية بأعياد شم النسيم للحد من التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، توجيهاتها بإغلاق المحميات المركزية خلال أعياد شم النسيم تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس.

وقالت وزيرة البيئة، أن المحميات المركزية التى سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هى محمية وادى دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم، للحد من التجمعات المحتملة لما تشهده تلك المحميات من إقبال كبير فى ذلك الوقت من كل عام، مشددة على متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما ناشدت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات.

يذكر أن وزارة البيئة، أصدرت استرشادات خاصة بالرحلات البرية والبحرية، منها الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء والتزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها ومراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير.