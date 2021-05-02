شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة مدارس النيل تقرر إجراء مقابلات للأطفال المتقدمين للالتحاق بـkg1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء اختبارات القبول للأطفال المتقدمين للإلتحاق بالمرحلة الأولى من رياض الأطفال "KG1" لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2021-2022، موضحة أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا تم تحديد مجموعة من الضوابط الخاصة بإجراء المقابلات.

وكشفت الوحدة أنه سيتم تحديد موعد محدد لمقابلة كل طفل ويجب الالتزام به، ولن يسمح بدخول المدرسة بدون ارتداء الكمامة أو الماسك الخاص بأولياء الأمور والأطفال، و سيتم قياس درجة الحرارة ولن يسمح بالدخول لمن تتجاوز درجة حرارته المعدلات الطبيعية وسيتم تحديد موعد آخر إذا تطلب الأمر ذلك مع العلم أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وغيرها من قبل إدارة المدرسة.

وطالبت وحدة مدارس النيل أولياء الأمور ضرورة التواصل مع إدارة المدرسة فى حال ظهور أى عرض من أعراض فيروس كورونا على الطفل أو في حالة مخالطته أحد المصابين فى فترة سابقة للمقابلة حيث ستقوم المدرسة بتحديد موعد آخر لاختبارات قبول الطفل، موضحة أنه فى مرحلة مقابلات الأطفال لا يشترط وجود الأبوين ويكتفى بأحد الأبوين فقط وذلك للحد من التزاحم فى المدرسة حيث أنه سيتم إخطار أولياء الأمور بموعد مقابلة أولياء أمور الأطفال المقبولين لاحقًا وفق ما تحدده إدارة المدرسة.

وتابعت: فى يوم المقابلة يجب تسليم صورة شهادة ميلاد الطفل وصورتين حديثتين مسجل عليهما بيانات الطفل من الخلف "الاسم وتاريخ الميلاد وصورة البطاقة للأب والأم، وسوف نوافى أولياء الأمور ببيان مفصل عن مواعيد بدء اختبارات القبول فى كل فرع من فروع مدارس النيل المصرية خلال الساعات القليلة القادمة.