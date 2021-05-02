شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 66 محضرا وتغلق 12 منشأة مخالفة للقانون بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 426 شاباً، منهم شابان من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلون بها 989 شاباً، كما تم استخراج 399 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، فى بيان، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 254 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 127 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً، وبحث 4 شكاوى، وعمل ندوة توعية للعمال وأصحاب العمل .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي بالتفتيش على 175 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 12 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 37 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها، و9 شكاوى منها مستوفاة، و 28 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، قامت المديرية بصرف منح بلغت 2000 جنيه للرعاية الصحية لعامل من المسجلين بالمنظومة .

وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد ، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 425 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.