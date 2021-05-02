شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السجل الإرهابى لـ"أشرف الغربلى" بعد استهدافه بالاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أشرف الغربلى أحد أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس والمسؤول عن العمليات بنطاق القاهرة والجيزة، حيث إنه المدبر الرئيسي لحادث اغتيال العقيد محمد مبروك بالقاهرة، والمدبر الرئيسي لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واغتيال العقيد أشرف القزاز، والتورط في تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومبنى الأمن الوطني بالقليوبية.

من بين العمليات الإرهابية التي تورط فيها أشرف الغربلى هو التورط في عمليات الهجوم المسلح على دورية ونقطة أمنية بمدينة الفرافرة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة بمنطقة مسطرد، وتنفيذ الهجوم على القوات الأمنية المكلفة بتأمين مقر سفارة النيجر بشارع الهرم.

وكان أشرف الغربلى أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس في المنطقة المركزية ومنطقة الواحات البحرية، وكشفت التحقيقات الخاصة بقضية عرب شركس أن أشرف الغربلى اتفق مع 3 متهمين آخرين على القيام بعملية عدائية ضد رجال الأمن.

كانت نهاية أشرف الغربلى في 9 نوفمير 2015، عندما رصد ضباط الأمن الوطني تردد الغرابلي على منطقة المرج للإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى، حيث نصبت الشرطة عدة أكمنة له، وفور رصده مستقلا لإحدى السيارات اقتربت قوات الشرطة منه لضبطه، إلا أنه استشعر ذلك، وبادر بإطلاق النيران تجاه القوات، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه.

واستكملت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بحديث يوسف "أحمد مكى" مع عمه عادل "أحمد حلاوة" ويخبره بتأجيل حفل الزفاف، والمشهد ينتقل، يوم 19 يوليو بعد مرور عامين على ثورة 30 يوليو وحادث اغتيال النائب العام هشام بركات، حيث يتم عرض مشاهد حقيقية من تفجير سيارته من خلال وسائل الإعلام.

يقرر يوسف إقامة حفل زفافه على الضيق فى منزل عروسته عاليا "أسماء أبو اليزيد" بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين وبدأ فى دعوة أصدقائه، أما عاليا فتحتفل فى منزلها مع أصدقائها ليلة الحنة، وتتصل بيوسف ولكنه لا يرد، يظهر بعد ذلك فى مأمورية مع جاد "أحمد رفعت" للقبض أشرف الغرابيلى أحد أخطر قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابى.

يصل يوسف وجاد إلى المكان الذى يتواجد فيه الغرابيلى، وبعد تبادل اطلاق النيران يتم تصفيته، وبعدها يتم عرض تغطية وسائل الإعلام للمأمورية وتصفية الغرابيلى، وفى اليوم التالى، يزور يوسف قبر والده ويقابله هناك صديقه زكريا وذلك يوم زفافه على عاليا حيث حرص على قراءة الفاتحة لوالده واخباره أنه سيحقق ما تمناه بزواجه أخيراً من عاليا.

المشهد ينتقل إلى منزل عاليا وحفل زفافها على يوسف وسط فرحة ورقص مع أصدقائه الضباط وأصدقائها أيضا، وبعد عودة زكريا وزوجته نادية "انجى المقدم" إلى المنزل عقب حفل الزفاف تصدمه بخبر اصابتها بالسرطان.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.