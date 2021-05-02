"مفيش شتوي تاني".. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديد الحرارة خلال اليومين المقبلين (الاثنين - الثلاثاء)، حيث تصل درجات الحرارة لـ 40 درجة على القاهرة الكبرى و43 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضاف شاهين: عادة ما يشهد النصف الثاني من فصل الربيع موجات شديدة الحرارة كما يتم تسجيل أعلى ارتفاع للحرارة على مدار العام، لفتًا إلى أن فصل الصيف تكون درجات الحرارة مرتفعة مع ارتفاع نسب الرطوبة أيضًا والتي تصل لـ 90%، لكن درجات الحرارة تكون أقل من فصل الربيع.

وتابع شاهين: مفيش شتوي تاني، حتى فترات الليل ترتفع درجات الحرارة وتسجل 20 و22 درجة، يوجد اختلاف كبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى لكن اللبس الصيفي هو الأنسب للحرارة الـ 20 خلال فترات الليل.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، الأطفال وكبار السن من الاعتماد على الملابس الصيفية فقط، خلال الأيام التي تنشظ بها الرياح ليلا، لافتًا إلى أنه ينصح بعدم التعرض إلى المراوح والتكييفات بشكل مبالغ به، حتى لا تتم إصابتهم بنزلات البرد وتظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا.​