السيسي ينيب محافظ القاهرة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالسيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، السابع من مايو الجاري، بمسجد السيدة نفيسة.

وتوجهت وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين، بالشكر للرئيس السيسي، على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه ويسدد خطاه ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يعجل سبحانه برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان : "فضل ليلة القدر وصدقة الفطر".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصر وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.​