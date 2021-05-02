يضمن حق مصر والسودان.. البابا تواضروس يطالب بحل عادل لمشكلة النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر أعطت للنيل الحياة والعراقة، معربًا عن دعم الكنيسة القبطية ككنيسة وطنية، للدولة المصرية في سعيها لإيجاد حل عادل لصالح المصريين والسودانيين.

جاء ذلك في عظة قداسته خلال قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم مساء أمس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وفي هذا السياق قال قداسة البابا: أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت "مصر هبة النيل".

وتابع: في الواقع يا أحبائي إن مصر أعطت للنيل الحياة.. أعطته معنى منحته العراقة التي اكتسبها من حضارة المصريين.. لم يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريين.

وواصل: نقف ككنيسة قبطية أرثوذكسية وطنية مع الدولة ونثمن دور القيادة السياسية في مساعيها لإيجاد حل شامل وعادل لمشكلة المياه يضمن حق الشعب المصري وأشقائه الشعب السوداني في الحياة التي وهبها الله واهب الحياة.​