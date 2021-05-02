البيئة: إغلاق المحميات المركزية خلال شم النسيم للحد من التجمعات المحتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بإغلاق المحميات المركزية خلال أعياد شم النسيم تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين.

وأشارت فؤاد، في بيان، إلى أن المحميات المركزية التي سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هي محمية وادي دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم وذلك للحد من التجمعات المحتملة نظرا لما تشهده تلك المحميات من إقبال كبير في ذلك الوقت من كل عام ولتواجدها داخل القاهرة أو لقربها منها.

وأكدت على متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتي تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات، بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.​