شديد الحرارة وتحسن الطقس في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 2 مايو إلى الجمعة 7 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الأحد:
نشاط رياح على مناطق من ماش الصعيد وجنوب سيناء.
الاثنين:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.
الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، واعتبارًا من الخميس 6 مايو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد.
الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء.
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