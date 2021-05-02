مسحة "التمبوني" وعزل منزلي.. 7 إجراءات احترازية يجب اتباعها قبل السفر لإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن الإجراءات الاحترازية التي يجب علي المواطن المصري اتباعها قبل السفر إلى إيطاليا، حيث تتخذ الدولة بعض الإجراءات لمجابهة كورونا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، في تقريره للوزير، إلى الإجراءات الاحترازية التي يجب علي المواطن المصري اتباعها قبل السفر إلى إيطاليا، حيث تتخذ الدولة بعض الإجراءات لمجابهة كورونا.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

1- ضرورة إجراء مسحة طبية (التمبوني) بأحد المراكز الطبية الحكومية للتأكد من سلبية أو إيجابية المسحة، على أن يكون التقرير باللغة الإنجليزية.

2- تسجيل بيانات المواطن الشخصية وعنوان إقامته في إيطاليا، وذلك أثناء وجوده بالطائرة.

3- التوقيع على تعهد خضوع المواطن لعزل منزلي لمدة 10 أيام من تاريخ دخوله إيطاليا.

4- الالتزام بالتعهد كون السلطات الإيطالية تجري حملات للتأكد من التزام المواطنين بالتواجد في منازلهم في أثناء هذه الفترة.

5- مخالفة التعهد والإجراءات الاحترازية تعرض المواطن إلى غرامة مالية كبيرة.

6- من يرغب في عدم الخضوع للعزل، القيام بعمل مسحة جديدة (التمبوني) بأحد مستشفيات إيطاليا والاحتفاظ بها لتقديمها للسلطات الإيطالية في حالة إيقافه بشوارع إيطاليا أو عدم تواجده بالمنزل.

7- الالتزام بفترة حظر التجول التي حددتها السلطات الإيطالية من بعد الساعة العاشرة مساء.

وأكد عمران، على أن مكتب التمثيل العمالي بميلانو في خدمة المواطن المصري في أي وقت متمنيا السلامة لهم جميعا.​