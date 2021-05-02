شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.