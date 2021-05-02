شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ تنفيذ خطوات عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القنصل الروسى بالغردقة، فيكتور فوروباييف، إن السفير الروسى بالقاهرة جيورجى بوريسينكو، سيقوم بزيارة للقنصلية العامة بالغردقة غدًا ومن المقرر عقد اجتماع مع مسؤولى محافظة البحر الأحمر، لبحث الترتيبات الخاصة لاستئناف رحلات الطيران الروسى خلال الفترة المقبلة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية فى الغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف القنصل الروسى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم تنظيم احتفال فنى يوم الجمعة المقبل بحضور أفراد الجالية الروسية بالغردقة بمناسبة الاحتفال بانتصار روسيا فى الحرب العالمية الثانية على القوات الألمانية، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

وكشف عدد من خبراء السياحة بالبحر الأحمر أن المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة شهدت زيادة قليلة فى نسبة الإشغالات من السياحة الداخلية بمقدار ٥% فقط، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وأرجع الخبراء عدم الإقبال للتخوف من فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، شهدت الفنادق والقرى السياحية بالغردقة انتعاشة فى الإشغالات والحركة السياحية من سائحى دول أوروبا الشرقية، وتصدر السائحون الأوكرانيون قائمة الجنسيات القادمة للبحر الأحمر، بعد غياب شبه تام للسائحين الألمان والإنجليز منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضى.

وتتزايد بشكل يومى الرحلات الجوية القادمة لمطار الغردقة من «أوكرانيا- رومانيا- التشيك- بولندا- بلغاريا- إستونيا- صربيا- مولدوفا- المجر- بيلاروسيا- ليتوانيا».

ويشهد مطار الغردقة الدولى ارتفاع عدد الرحلات الجوية من ٢٥ إلى ٣٠ رحلة يوميًا وسط التزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وشهد عدد من الفنادق والقرى السياحية إشغالات ما بين ٣٠ و٣٥% من جملة الإشغالات المقررة التى حددها مجلس الوزراء بـ٥٠%.

ورصدت «المصرى اليوم» تواجد السائحين على الشواطئ وحمامات السباحة بصحبة أطفالهم، وأدت الانتعاشة السياحية إلى زيادة الإقبال على رحلات التفويج السياحى اليومى من الغردقة لزيارة المناطق السياحية والأثرية إلى مدينتى القاهرة والأقصر مع الالتزام بتعليمات وزارتى الصحة والسياحة حول الأعداد المقرر للأتوبيسات والسيارات السياحية خلال رحلات التفويج السياحى.