شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى والثانية للقطار الكهربائى فى أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائى LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى (عدلى منصور / السلام).

والتقى وزير النقل، خلال جولته، المهندسين والعمال والفنيين، ونقل لهم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم بمناسبة عيد العمال، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم جميع الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية كما أن القطار الكهربائى الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور ومع القطار الكهربائى السريع «العين السخنة/العلمين» فى المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالى 22 قطارًا بالصين، حيث إنه من المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبى فى أغسطس المقبل وتوريد 5 قطارات فى سبتمبر المقبل و٥ قطارات فى أكتوبر المقبل، ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى احتفالات أكتوبر المقبلة.