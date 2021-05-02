شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تحتفل بعيد القيامة المجيد بأعداد محدودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنائس بعيد القيامة المجيد، بإقامة قداسات العيد، أمس، وسط إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى، وفرضت قيودا على التجمعات.

أقامت الكنائس بطوائفها المختلفة- والجريدة ماثلة للطبع- صلوات قداس عيد القيامة بحسب طقوس كل كنيسة، واختلفت الكنائس فيما بينها بشأن الترتيبات والإجراءات المتبعة احتفالًا بعيد القيامة للحد من التجمعات، ما بين الإعلان عن مشاركة نسبة 25٪ من سعة الكنيسة أو إقامة القداس بدون جمهور وحضور شعبى، أو اكتفاء بعض الكنائس بالرهبان والشمامسة فقط.

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور محدود، ونظرًا لظروف الجائحة ومراعاةً لكل الإجراءات الاحترازية الواجبة، وعدم التجمعات.

وفى وقت سابق، اعتذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أى استقبالات سواء يوم العيد أو قبله، مقدرين مشاعر وتهنئة ومحبة الجميع، كما أعلنت عن عدد من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها للمشاركين فى صلوات قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

فى سياق متصل، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلوات قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط بمدينه نصر، وقال فى عظته: «القيامة هى حجر عثرة فى كل الأزمان»، مضيفا: «فى الماضى سخر السامعون من بولس الرسول عند كلامه عن قيامة الأموات، ويظل المسيح المصلوب القائم شكًا وجهالة للكثيرين، أما عندنا نحن المؤمنين فهو قدرة الله وحكمته».

واحتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد أمس، بدون جمهور، واقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.

وقال القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة فى كلمته خلال القداس أمس، أودُّ أن أقدم اعتذارى للمسؤولين من وزراء وقيادات سياسية وبرلمانية وتنفيذية ودينية وشعبية، الذين أكدوا على المشاركة فى الاحتفال بناءً على الدعوة التى تم توجيهها من رئاسة الطائفة الإنجيلية.

واقتصر قداس الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بدعاوى خاصة وتوفير قاعة إضافية لمراعاة التباعد الاجتماعى بين الحضور، وهنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، وأبناء الطائفة المارونية بمصر، وبقية الطوائف المسيحية، بعيد القيامة المجيد.