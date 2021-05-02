شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة تراخيص البناء الجديدة لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزًا ومدينة بالمحافظات، اعتبارًا من الأمس ولمدة شهرين.

وقال «شعراوى»، فى تصريحات صحفية، أمس، إن الاشتراطات الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يُسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، موجهًا المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ من العاملين، من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشار إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى، تختص بمراجعة التراخيص الصادرة، وإدارة منظومة العمران، سواء كانت تراخيص (جديدة- تعلية- هدم)، وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران، وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وتنظيم الشكل العام.

وكثفت المحافظات استعداداتها لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة للبناء.

فى البحر الأحمر، أكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، أنه تم الانتهاء من تدريب الوحدات الحسابية بالأملاك تحت إشراف وزارة التخطيط ضمن خطة تحسين الخدمات العامة وتحسين أداء الخدمة بالمراكز التكنولوجية.

وفى المنيا، كلف المحافظ اللواء أسامة القاضى، رؤساء المدن بإعلان الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن بالمحافظة.