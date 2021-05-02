شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صارمة فى مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الحكومة إجراءاتها لتطبيق التدابير الوقائية والاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، تزامنًا مع تزايد أعداد الإصابات، واكتشاف سلالات متحورة من الفيروس عالميًّا.

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية ضد كورونا، خصوصًا فى الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون فى منع «الشيشة» بكل الكافيهات والمقاهى، ووجه بضرورة الاستمرار فى تطبيق القرار السارى بمنع أى فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ فى إجازة شم النسيم.

وتواصل مدبولى، مع المحافظين، أمس، للاطمئنان على الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأرصدة الأكسجين الطبى، خصوصًا فى محافظات الصعيد، والمحافظات التى تشهد ارتفاعًا فى أعداد المصابين بكورونا.

فى سياق متصل، احتفلت الكنائس بعيد القيامة المجيد، بإقامة قداسات العيد، أمس، وسط إجراءات احترازية مشددة.

أقامت الكنائس بطوائفها المختلفة صلوات قداس عيد القيامة بحسب طقوس كل كنيسة، واختلفت الكنائس فيما بينها بشأن الترتيبات والإجراءات المتبعة احتفالًا بعيد القيامة للحد من التجمعات، ما بين الإعلان عن مشاركة نسبة 25٪ من سعة الكنيسة أو إقامة القداس بدون جمهور وحضور شعبى، أو اكتفاء بعض الكنائس بالرهبان والشمامسة فقط.

عالميًا؛ أعلنت أمريكا تقييد دخول الوافدين من الهند بدءًا من 4 مايو الجارى، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكى، إنه من المزمع أن يتم تنفيذ هذه السياسة بسبب تزايد السلالات المتحورة المتعددة للفيروس المنتشرة هناك بشكل سريع.