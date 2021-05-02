شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة فى المحافظات لتأمين الاحتفالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الأجهزة الأمنية فى المحافظات إجراءاتها لتأمين الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

فى المنيا، أعلنت مديرية أمن المنيا الطوارئ لتأمين احتفالات قداس عيد القيامة المجيد، سواء داخل الأديرة والمطرانيات والكنائس أو بالشوارع والميادين.

ودفعت المديرية بفرق متحركة وثابتة بالمدن والقرى، وأمام المطرانيات والكنائس، وتم وقف الإجازات والراحات لحين الانتهاء من الاحتفالات.

ووزعت فرق من الضباط ومساعدى مدير الأمن على جميع القطاعات للمشاركة فى التأمين.

وشدد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، على اليقظة، خلال فترات التأمين والتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون، محذرا من التهاون أو التراخى

وأصدر المطارنة والأساقفة بيانات تؤكد على احترام المهنئين بالعيد، رافضة التردد على المقار الكنسية والاكتفاء بالاتصال التليفونى للتهنئة بالعيد.

وفى أسيوط، أعلن دير السيدة العذراء المحرق بالقوصية أنه سيتم فتح أبوابه لاستقبال الزائرين بدءا من اليوم.

وأضافت رئاسة الدير، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه سيتم استقبال الزائرين من السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، على أن تكون زيارة الكنيسة الأثرية من العاشرة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا.

وشددت رئاسة الدير على أنه لن يسمح للزائرين بالمبيت سواء فى الحجرات أو فى الساحات الداخلية لأى فرد مهما كان مكان مسكنه وبدون أى استثناء.

وفى الأقصر، تم رفع الطوارئ لتأمين الاحتفالات، وأنهت كنائس المحافظة استعداداتها للاحتفال بعيد القيامة، حيث تم إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالصلوات، مع توفير 3 «بصخات» يومياً فى أغلب كنائس المحافظة طوال أسبوع الآلام، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المناطق الأثرية والسياحية والكنائس والأكمنة بالقرب من المنشآت الحيوية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة، وأداء القداس بالكنائس المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة وبدون حضور من الشعب المسيحى لمنع تفشى فيروس كورونا.

وكانت إبراشية إسنا وأرمنت، جنوب الأقصر منعت الحضور الشعبى فى الكنائس، وقصرتها على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة فقط، وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا، بعدما تزايدت أعداد المصابين داخل المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية ضمن الموجة الثالثة من الفيروس، وكذلك منع استقبال المهنئين حفاظا على الصحة العامة.

فى البحر الأحمر، انتهت جمعية الهلال الأحمر من تعقيم وتطهير الكنائس والأديرة بالمحافظة، حيث انطلقت الحملة بتطهير كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة بمشاركة متطوعى الجمعية مع احتفالات عيد القيامة.