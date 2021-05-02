شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات لـ «المحافظين» بغلق الحدائق والشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد الوزير، فى تصريحات صحفية، أمس، على المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وغلقها فورًا.

ووجه بالتنسيق الكامل بين القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطرى لاتخاذ التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق.

وطالب «شعراوى» باستمرار الحملات على المقاهى والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش، مؤكدا الاستمرار فى غلق جميع الشواطئ فى المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة لتحسين مستوى النظافة واستغلال أيام الإجازات الرسمية فى ذلك لمنع أى تراكمات كبيرة للقمامة.

وطالب الوزير، المحافظين، بالتنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية، بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع تجمعات المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وغرف عمليات المحافظات، تتابع الموقف فى المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على الخط الساخن لمبادرة «صوتك مسموع» وتطبيق واتس آب أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وفى سياق متصل، بدأت المحافظات تنفيذ التعليمات، ففى الفيوم، قرر المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى غلق شواطئ بحيرة قارون وكذلك المتنزهات والحدائق العامة أمام الزوار، حتى الجمعة المقبل، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وفى الشرقية، وجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن، بغلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت العامة والأماكن الحيوية، والسيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة، لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى المنيا، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضى، بإغلاق الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل بأبوفليو، وشارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز، كما وجه باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.

وفى القليوبية، قال الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية أنهت استعدادها لاستقبال أعياد شم النسيم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية فى مواجهة حالات التسمم الغذائى.