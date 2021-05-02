شكرا لقرائتكم خبر عن رياح واستمرار ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من الأحد إلى الجمعة 7 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 2 مايو إلى الجمعة 7 مايو 2021. حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وتكون درجة الحرارة 37 درجة يوم الاحد على القاهرة الكبرى و39 درجة يوم الاثنين ثم 40 درجة يوم الثلاثاء.

واعتبارا من يوم الخميس 6 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا, معتدل ليلا على كافة الانحاء.

وكانت هيئة الارصاد الجوية قد أعلنت أنه من الممكن تخفيف الملابس بحيث لن تنخفض الحرارة بشكل كبير مرة أخرى.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأحد 2 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الاثنين 3 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 4 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- حالة الطقس الأربعاء 5 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة

- حالة الطقس الخميس 6 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 7 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 2 مايو إلى الجمعة 7 مايو 2021

