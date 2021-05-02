شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسماك الفاسدة قبل شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت شرطة التموين حملات رقابية استهدفت الأسواق لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حتى لا تضر بصحة المواطنين.

ونجحت الشرطة فى ضبط كميات من الأسماك منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك، وذلك قبل بيعها للمواطنين فى شم النسيم، مما يضر بصحتهم.

وكانت شرطة التموين نجحت فى ضبط (1,68طن "أسماك فيليه - مقطعات لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (29 طن بقوليات "فول صحيح - فاصوليا" معبأة داخل أجولة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية) وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.