شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الشرعية: قوافل بـ3 ملايين جنيه للأسر الأشد احتياجًا في 15 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية، قوافل الخير التي تستهدف تقديم مبلغ مادي وقدره 1000 جنيه، لعدد 2500 أسرة بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون جنيه، إضافة للهدايا العينية وذلك لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وبعض المتضررين من العاملين في قطاع السياحة، في 15 محافظة.

وصرح مصطفي إسماعيل، الأمين العام للجمعية، بأن الجمعية قامت بتوزيع مبالغ مالية لعدد 2500 أسرة بواقع بواقع 1000 أسرة من المتضررين من توقف النشاط السياحي، (عامل الحنطور وحصانه- العاملين في البزارات- المراكبي- العاملين في الفنادق والمراكب السياحية)، ما اعتبره يمثل بعدًا جديدًا للجمعية وتوجهًا نحو فئات متضررة لم تكن على خارطتها وتوجهاتها من قبل.

وأضاف أن مساعدات الجمعية في هذا الإطار تشمل مناطق: الأقصر وأسوان ومنطقة الأهرامات ونزلة السمان (المحلات والبازرات والعاملين بالشركات السياحية)، مشيرًا إلى أن المساعدات تشمل 1000 من ذوى الاحتياجات الخاصة، و500 أسرة من الأسر الأشد احتياجًا في 15 محافظة.

ولفت إلى أن الجمعية في هذه القوافل لم تكتفى بتقديم المساعدات المادية، بل قدمت ملابس وأحذية «كاوتش» لأبناء هذه الأسر بإجمالي 9000 قطعة، بجودة عالية ومتميزة، ومن أشهر محلات الملابس الشهيرة، إضافة لتوزيع أكثر من طن لحوم.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص الجمعية في شهر رمضان من كل عام على تكثيف العمل الصالح وخدماتها التي تقدمها لغير القادرين؛ إدراكًا منها بأن رمضان هو شهر الخير والجود والكرم، وأنه شهر يزيد فيه العطاء، وتكون فيه النفوس سخية أكثر من غيره.