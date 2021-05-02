شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: ندعم الدولة المصرية في سعيها لإيجاد حل عادل لمشكلة مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثاني إن مصر أعطت للنيل الحياة والعراقة، معربًا عن دعم الكنيسة القبطية ككنيسة وطنية، للدولة المصرية في سعيها لإيجاد حل عادل لصالح المصريين والسودانيين.

جاء ذلك في عظة قداسته في قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم مساء أمس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وفي هذا السياق قال قداسة البابا: أود أن أشير إلى مقولة المؤرخ اليوناني هيرودوت «مصر هبة النيل».

وأضاف: «وفي الواقع يا أحبائي أن مصر أعطت للنيل الحياة. أعطته معنى منحته العراقة التي اكتسبها من حضارة المصريين. لم يعط أحد للنيل مثلما أعطت مصر والمصريين».

تابع: «نقف ككنيسة قبطية أرثوذكسية وطنية مع الدولة ونثمن دور القيادة السياسية في مساعيها لإيجاد حل شامل وعادل لمشكلة المياة يضمن حق الشعب المصري وأشقائه الشعب السوداني في الحياة التي وهبها الله واهب الحياة».