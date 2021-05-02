شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد الصلاة اليوم الأحد 20 رمضان بـ78 مدينة مصرية وعواصم الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة اليوم الأحد 20 رمضان عبر الموقع الالكتروني الخاص بها على شبكة الانترنت، والتى أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية لعدد 78 مدينة مصرية منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وكذلك مواقيت الصلاة في عدد من العواصم العربية.

وننشر مواقيت الصلاة عن اليوم الأحد 2-5-2021 الموافق 20 رمضان نقلاً عن موقع دار الافتاء المصرية.

ويزيد البحث عن مواعيد الصلاة في شهر رمضان دونًا عن باقي الشهور وخصوصًا البحث عن موعد أذان الفجر و أيضًا موعد أذان المغرب المرتبطين بموعدي السحور والإفطارخلال شهر رمضان الكريم.

وأعدت هيئة المساحة المصرية جدول مواعيد الصلاة في 78 مدينة مصرية بمختلف المحافظات عن اليوم العشرين من شهر رمضان، والذى يتضمن موعد شروق الشمس وأيضًا موعد الإمساك وكذلك مواعيد صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة بـ78 مدينة فى مصر اليوم الأحد 2-5-2021

المدينة موعد الإمساك موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:16 03:36 05:11 11:52 03:29 06:33 07:58 الإسكندرية 03:18 03:38 05:14 11:57 03:36 06:40 08:06 بورسعيد 03:08 03:28 05:05 11:48 03:27 06:31 07:57 السويس 03:11 03:31 05:06 11:47 03:24 06:28 07:52 العريـش 03:03 03:23 04:59 11:42 03:20 06:25 07:51 الطور 03:12 03:32 05:04 11:42 03:16 06:21 07:44 دمنهور 03:16 03:36 05:13 11:55 03:34 06:38 08:04 طنطا 03:15 03:35 05:11 11:53 03:31 06:35 08:01 المنصورة 03:12 03:32 05:09 11:51 03:30 06:34 08:00 الزقازيق 03:13 03:33 05:09 11:51 03:29 06:33 07:58 الفيوم 03:20 03:40 05:14 11:54 03:29 06:34 07:57 بنى سويف 03:19 03:39 05:13 11:53 03:28 06:32 07:56 المنيا 03:23 03:43 05:16 11:54 03:28 06:32 07:55 أسيوط 03:24 03:44 05:16 11:52 03:24 06:29 07:51 سوهاج 03:24 03:44 05:15 11:50 03:21 06:26 07:47 قنا 03:21 03:41 05:11 11:46 03:16 06:22 07:42 أسوان 03:25 03:45 05:13 11:45 03:11 06:18 07:36 مطروح 03:28 03:48 05:25 12:08 03:47 06:51 08:18 الغردقـة 03:13 03:33 05:05 11:42 03:14 06:18 07:40 الخارجـة 03:32 03:52 05:22 11:56 03:25 06:30 07:50 الإسماعيلية 03:10 03:30 05:06 11:48 03:26 06:30 07:55 دمياط 03:10 03:30 05:07 11:50 03:29 06:33 07:59 السـلوم 03:36 03:56 05:33 12:16 03:55 07:00 08:26 نويبع 03:05 03:25 04:59 11:38 03:14 06:18 07:42 حلايب 03:14 03:34 05:01 11:30 02:53 06:00 07:18 شرم الشيخ 03:10 03:30 05:02 11:40 03:13 06:18 07:40 06-أكتوبر 03:18 03:38 05:13 11:53 03:30 06:34 07:59 كفر الشيخ 03:14 03:34 05:11 11:53 03:32 06:36 08:02 الحامول 03:13 03:33 05:10 11:52 03:31 06:36 08:02 بلطيم 03:13 03:33 05:10 11:53 03:32 06:36 08:02 طابا 03:05 03:25 04:59 11:39 03:15 06:20 07:44 راس سدر 03:12 03:32 05:06 11:46 03:22 06:27 07:51 كاترين 03:09 03:29 05:03 11:41 03:16 06:20 07:43 دهب 03:07 03:27 05:00 11:39 03:13 06:18 07:41 ابوزنيمة 03:11 03:31 05:05 11:45 03:20 06:24 07:48 راس غارب 03:12 03:32 05:05 11:44 03:18 06:22 07:45 القصير 03:15 03:35 05:05 11:40 03:10 06:15 07:36 برنيس 03:15 03:35 05:03 11:35 03:01 06:07 07:25 سفاجة 03:14 03:34 05:05 11:41 03:12 06:17 07:39 مرسى علم 03:15 03:35 05:04 11:37 03:06 06:11 07:31 شلاتين 03:16 03:36 05:04 11:35 02:59 06:06 07:24 سيدى برانى 03:32 03:52 05:30 12:13 03:53 06:57 08:24 الضبعة 03:24 03:44 05:21 12:03 03:42 06:46 08:12 العلمين 03:23 03:43 05:19 12:01 03:39 06:44 08:09 واحة سيوة 03:41 04:01 05:35 12:15 03:50 06:55 08:18 موط (الداخلة ) 03:37 03:57 05:27 12:01 03:30 06:36 07:56 الفرافرة 03:37 03:57 05:29 12:05 03:37 06:42 08:03 البويطى 03:30 03:50 05:23 12:01 03:35 06:40 08:03 باريس 03:34 03:54 05:22 11:55 03:22 06:28 07:47 المحلة الكبرى 03:14 03:34 05:11 11:53 03:31 06:36 08:02 الحمام 03:15 03:35 05:11 11:53 03:31 06:36 08:01 نجع حمادى 03:23 03:43 05:13 11:48 03:18 06:23 07:44 15-May 03:16 03:36 05:11 11:51 03:28 06:32 07:57 السادات 03:18 03:38 05:13 11:55 03:32 06:37 08:02 الصالحية الجديدة 03:12 03:32 05:08 11:50 03:28 06:32 07:57 العاشر من رمضان 03:13 03:33 05:08 11:50 03:27 06:31 07:56 العاصمة الادارية الجديدة 03:15 03:35 05:10 11:51 03:27 06:32 07:56 العبور 03:15 03:35 05:10 11:51 03:28 06:33 07:57 الفشن الجديدة 03:21 03:41 05:14 11:53 03:28 06:33 07:56 المنصورة الجديدة 03:13 03:33 05:11 11:54 03:33 06:37 08:04 النوبارية الجديدة 03:12 03:32 05:08 11:49 03:27 06:32 07:57 بدر 03:23 03:43 05:18 11:59 03:36 06:40 08:05 بنى مزار الجديدة 03:15 03:35 05:08 11:46 03:21 06:25 07:48 بورسعيد الجديدة سلام 03:06 03:26 05:03 11:45 03:23 06:28 07:54 بئر العبدالجديدة 03:12 03:32 05:08 11:51 03:29 06:33 07:59 توشكى الجديدة 03:34 03:54 05:22 11:52 03:16 06:23 07:41 حدائق العاصمة 03:11 03:31 05:06 11:47 03:24 06:28 07:53 رشيد الجديدة 03:00 03:20 04:57 11:40 03:19 06:24 07:50 رفح الجديدة 03:15 03:35 05:11 11:54 03:33 06:37 08:03 سفنكس الجديدة 03:14 03:34 05:09 11:50 03:27 06:32 07:56 شرق العوينات 03:28 03:48 05:15 11:46 03:09 06:16 07:34 غرب النوبارية 03:11 03:31 05:07 11:48 03:26 06:31 07:56 ادفو 03:23 03:43 05:12 11:46 03:14 06:19 07:39 الأقصر 03:22 03:42 05:12 11:46 03:16 06:21 07:41 اسنا 03:23 03:43 05:13 11:47 03:15 06:21 07:41 القاهرة الجديدة 03:15 03:35 05:11 11:51 03:28 06:33 07:57 الدلنجات 03:17 03:37 05:13 11:55 03:33 06:37 08:03 توشكى 03:34 03:54 05:21 11:51 03:15 06:22 07:40

مواعيد الصلاة في عواصم الدول العربية اليوم الأحد 20 رمضان

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء ابوظبى 04:18 05:47 12:20 03:47 06:53 08:12 الدوحة 03:27 04:57 11:31 02:59 06:05 07:25 الرياض 03:48 05:17 11:50 03:18 06:23 07:43 المدينة المنورة 04:17 05:46 12:19 03:46 06:51 08:11 المنامة 03:29 04:59 11:34 03:05 06:10 07:31 دبى 04:12 05:42 12:16 03:44 06:50 08:10 مسقط 04:03 05:31 12:03 03:28 06:34 07:53