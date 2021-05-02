شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس وجميع المهنئين بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئة سيادته لقداسته والمصريين الأقباط العاملين في الخارج، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال البابا في بداية عظته بقداس عيد القيامة من الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن كانت هذه الجائحة قد عطلت الكثيرين عن التهنئة، ونحن احترامًا لكل الإجراءات الاحترازية تقبلنا التهاني من جميع أحبائنا من المسئولين في كل قطاعات الدولة المصرية، نشكرهم على محبتهم وتهنئتهم.

وأضاف البابا ونظرًا للسعة المحدودة اكتفينا بعدد ١٠ ٪ من سعة هذه الكنيسة لكي ما نستمر في إقامة احتفال عيد القيامة، لافتا إلى أنه وكانت آخر مرة قمنا فيها بالصلاة هنا في أبريل ٢٠١٩.

وتابع البابا نشكر الله أنه أعطانا هذه النعمة أن نحتفل بعيد القيامة في هذه الكاتدرائية المباركة.

كما قدم قداسته الشكر لكافة قيادات الدولة وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسفراء الدول، على تهنئاتهم التي قدموها بالمناسبة ذاتها. وكذلك للكنائس التي تحتفل مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة.

وهنأ البابا الجميع بعيد القيامة المجيدة حسب التقويم الشرقي، وقال أهنئ جميع الكنائس القبطية في مصر وخارج مصر في بلاد المهجر، أهنئ جميع الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والقمامصة والقسوس وكل الأراخنة والشباب والأطفال في كل كنائسنا وإيبارشياتنا في مصر وبلاد المهجر.

وأضاف أرسل التهنئة القلبية بأسم المجمع المقدس وكل الهيئات الكنسية إلى كل الأباء المطارنة والإيبارشيات والأساقفة في خارج مصر وفي الكرسي الأورشليمي في القدس وفي افريقيا واوروبا وآسيا واستراليا وامريكا وكندا واميركا الجنوبية، نرسل التنهئة إلى كل أبنائنا الأحباء في كل هذه الكنائس.

وتابع نهنئ أيضًا كل الكنائس الشرقية التي تحتفل بعيد القيامة في هذا التوقيت، بالأصالة عن نفسي وبأسم المجمع المقدس وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب أهنئكم بهذا العيد المجيد.

وقال البابا في البداية أود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي هنئنا كعادته وأرسل لنا برقية تهنئة رقيقة، كما أرسل بكل مشاعرة الطيبة برقيات تهاني لكل الأقباط المصريين في بلاد الخارج، نرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله تبارك اسمه ونصلي من أجل بلادنا ومن أجل كل العالم، مضيفا أود أن أقدم الشكر والتقدير لكل من أرسل لنا برقيات التهنئة وأتصل تليفونيًا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع نشكر المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونشكر أيضًا فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الذي هنئنا تليفونيًا في مكالمة طيبة بالأمس.

وواصل البابا: اتصل بنا الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع، كما هنئنا سيادة الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع زالأنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، وأيضًا الوزير عباس كامل وزير جهاز المخابرات العامة المصرية وأيضًا وزارة الداخلية وعلى رئسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي هنئنا من خلال برقية.

كما توجه البابا بالشكر للوزراء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والراي، والدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المحالس النيابية، والسيد محمد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، واللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وتابع البابا نشكر المحافظين، السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السيد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، السيد اللواء عمر محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء هشام عبدالغني محافظ البحيرة، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعلية، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية.

ووجه الشكر للقضاة الأجلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الأندية القضائية وأعضائها، رؤساء المحاكم والهيئة الوطنية للإنتخابات، رؤساء النيابات العامة الذين هنئونا بالعيد، نخص بالشكر السيد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، السيد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، السيد المستشار أحمد سعد الدين والسيد محمد أبوالعنين وكيلي مجلس النواب، المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسادة نواب الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء.

كما هنئنا أيضًا بالعيد سعادة سفير مملكة البحرين وسعادة سفير دولة الإمارات العربية، كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة الساهرين على حفظ الأمن والأمان، نشكر السادة نواب ومساعدي مدير الأمن والقطاعات والأمن الوطني والأفراد على مجهوداتهم في تأمين الصلاة بجميع الكنائس وتأمين تواجد المصريين بالشوارع ومتابعة إلتزام الشعب بالإجراءات الاحترازية، نخص بالشكر السيد اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الدخلية وقطاع أمن القاهرة والسيد اللواء هاني القاضي نائب مدير أمن القاهرة بقطاع الشمال، السيد اللواء عادل جعفر مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، السيد اللواء أشرف البربري مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بالقاهرة، السيد العميد محمد الألفي إدارة الأمن الوطني بالقاهرة، السيد اللواء محمود الجمصي مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، السيد اللواء هشام طاهر مدير الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة.

وشكر أيضًا الرؤساء وأعضاء المجالس القومية المتخصصة والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية والرقابية، نخص بالشكر السيدة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والسيد اللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومي للشهداء والمصابين، الأستاذ السيد محمد الشريف نقيب الأشراف.

كما هنئنا أيضًا بالعيد السيد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، كما نشكر السادة الأساتذة رؤساء الجامعات ونوابهم ووكلائهم وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية في القاهرة وأسيوط وبني سويف وبنها والمنوفية والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما هنئنا بالعيد عدد من السادة الوزراء والمحافظين السابقين والبرلمانين السابقين، نشكر أيضًا رؤساء الأحزاب ونوابهم ورؤساء النقابات العامة والفرعية وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، نشكر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة ورئيس التليفزيون المصري لنقلهم وتغطياتهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة.

كما توجه البابا بالشكر أيضًا لجمعية الهلال الأحمر المصري لمجهودها في تعقيم الكنيسة صباح هذا اليوم، ولجميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية الناقلة عن التليفزيون المصري والإذاعة المصرية وجميع وكالات الأنباء والصحف والمجالات التي تقوم بتغطية ونقل القداس الإلهي، ولا أنسى مجهود وتعب القائمين على نظافة وتجميل القاهرة ورئاسة الحي.