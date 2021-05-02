شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم ما يقرب من 900 ألف شخص بلقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "من القاهرة" عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني 2 مليون شخص، وتم تطعيم ما يقرب من 900 ألف شخص بلقاح كورونا منهم حتى الآن.
وتابع أن الحصول على جرعة واحدة من الجرعتين المخصصتين للوقاية من فيروس كورونا لا توفر المناعة الكاملة للشخص، وعلى من تلقوا الجرعة الأولى عليهم الالتزام بالإجراءات الكاملة حتى الوصول للجرعة الثانية دون الإصابة بالفيروس، لتكوين مناعة كاملة.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 769 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1032 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.