شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم ما يقرب من 900 ألف شخص بلقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر لم ترصد إلى الآن أى تحور في السلالة الجينية لفيروس كورونا، نافياً أى ظهور للفيروس الهندى داخل الأراضى المصرية حتى الآن، مضيفا أنه خلال الأيام المقبلة سننتهى من الأعداد المسجلة فى موقع لقاح كورونا، مشيرا إلى أن التطعيم يسير حسب المخطط له من وزارة الصحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "من القاهرة" عبر شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني 2 مليون شخص، وتم تطعيم ما يقرب من 900 ألف شخص بلقاح كورونا منهم حتى الآن.

وتابع أن الحصول على جرعة واحدة من الجرعتين المخصصتين للوقاية من فيروس كورونا لا توفر المناعة الكاملة للشخص، وعلى من تلقوا الجرعة الأولى عليهم الالتزام بالإجراءات الكاملة حتى الوصول للجرعة الثانية دون الإصابة بالفيروس، لتكوين مناعة كاملة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 769 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171542 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1032 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.