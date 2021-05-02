شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كاتدرائية السمائين بشرم الشيخ تحتفل بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كاتدرائية السمائين فى شرم الشيخ بعيد القيامة المجيد، وسط إجراءات احترازية، حيث أقامت القداس خارج الكنيسة فى الفناء خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وتعد كاتدرائية السمائيين من أهم الوجهات السياحية الشهيرة فى العالم، وجرى اختيارها ضمن أفضل 5 كنائس على مستوى العالم، لما تتميز به من طراز معمارى فريد، ورسومات مبهرة، وتضم كافة الخدامات سواء للأجانب أو المصريين من مختلف الأعمار.

ويغلب الفن القبطى على الطابع الفنى والمعمارى للكنيسة، لكونها تزخر بالرسومات القبطية المسيحية، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 100 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، حذر من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.

وجاء ذلك فى ختام عظته فى الجمعة العظيمة التى صلَّاها قداسته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وكان قداسة البابا قد نبه أبناؤه إلى الموضوع ذاته، فى عظة خميس العهد أمس فى دير الشهيد مارمينا بمريوط.