شكرا لقرائتكم خبر عن في أجواء احتفالية .. الأنبا يواقيم يترأس صلوات عيد القيامة المجيد بإيبارشية إسنا وأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء أمس السبت، بعيد القيامة المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من أباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالعضايمة، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القس تادرس رياض، والقس أنجيلوس لطفي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتي تنتهي في الساعات الأولى من يوم العيد.

في السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال باليلة العيد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.