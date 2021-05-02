شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من محافظة شمال سيناء يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم وفد من محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، بزيارة إلى مطرانيه سيناء الشمالية بضاحية السلام بالعريش لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

وبحسب العلاقات العامة بالمحافظة فإن الوفد برئاسة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، ويضم كلا من مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ورئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بشمال سيناء وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية.

سيكون في استقبال الوفد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والقس غبريال، وكيل مطرانية شمال سيناء وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي وعدد من الأسر المسيحية.