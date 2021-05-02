شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بين مثقفي دسوق لغياب رئيسة المدينة عن تكريم التشكيلي مجدي الشربيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجاهلت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حضور حفل تكريم الفنان التشكيلي الكبير مجدي الشربيني في قصر ثقافة دسوق لتسليمه درع وزارة الثقافه الذي منحته له الدكتوره جاكلين بشري يواقيم، وكيل الوزارة.

ولم تقم رئيس المدينة بتفويض أي من نوابها لحضور حفل التكريم نيابة عنهاـ وتسبب ذلك في غضب بين طبقة المثقفين والفنانين التشكيليين وحضور حفل تكريم الشربيني، ومنهم الفنان رضا الدمنهوري وعادل النجار عضو مجلس النواب وصادق مطاوع مدير قصر ثقافة دسوق.

وانتقد أحمد رمزي السقا، شاعر من دسوق، تجاهل رئيسة مدينة دسوق لهذا الحفل وعدم حضورها أو حتى تكليف أحد من نوابها بالحضور، كما انتقد الشاعر مرتضي أبو حسين تجاهل التنفيذيين للفنان الكبير، وطالب محمد حمد الشهير بميمي حمد القيادي الوفدي بأن يقوم قصر ثقافة دسوق بتخليد سيرة أدباء وفناني وشعراء دسوق.

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والفنان مجدي الشربيني من مواليد مدينة دسوق عام 1945، حاصل علي بكالريوس (قسم الديكوالمعهد العالي للسينما ) عام 1967، اكتسب خبرته في تقنية الرسم منذ صباه، وتدرب علي يد فناني الرسم الصحفي مثل جمال كامل وجمال قطب ومنير كنعان ومنير فهيم، وعمل رساما لقصص الأطفال بمجلة كروان بالقاهره.

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