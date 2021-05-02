شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن الطوارئ في شم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرصًا للاطمئنان على الاجراءات المتبعة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة والتي تبدأ من اليوم السبت الموافق 1 مايو الجاري وحتي الاثنين القادم الموافق 3 مايو 2021م.

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد على غلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع اقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، كذا الالتزام بتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتعامل بحسم مع المخالفين للإجراءات والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن التعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وغلقها فورًا.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، على التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية وعلي رأسها الصحة والتموين والطب البيطري، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الاسواق خاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الاسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة والمخابز ومنافذ بيع السلع الاساسية للمواطنين والاسواق، كذا التأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الادمي، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل؛ لفت المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إلى توجيهات محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والورش، كذا التأكيد على استمرار غلق جميع الشواطئ العامة الساحلية خلال شم النسيم، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة عدم ارتداء الكمامات، لافتًا إلى عمل تقرير يومي بموقف توافر الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا ارصدة الاكسجين الطبي.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر كتاب دوري للسادة المحافظين، وطالب بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين كافة غرف عمليات المحافظات مع غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة لمتابعة الموقف مع الجهات المعنية.

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