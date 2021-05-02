شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرفة عمليات في مدينة العريش لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة العريش عن رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية، بجانب تشكيل غرفة عمليات بمدينة العريش لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وشدد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش على متابعة الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا انه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف القرارات وغلقها فورا.

وأصدر أحمد تعليماته لرؤساء الاحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيه بكل حزم وصرامة، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه وخاصة في هذه الفتره التي تشهد تزايدا متسارعا في تسجيل اعداد المصابين حرصا على سلامة المواطنين.