شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدي تطالب بغلق المقاهي في أواخر رمضان والعيد: «مش هراقب كل قهوة في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على احتفالات شم النسيم التي توافق يوم الاثنين 3 مايو.

قالت الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «إكسترا نيوز» خلال شهر رمضان، إن الحكومة أعلنت عن غلق كافة المتنزهات والحدائق العامة والشواطيء تحسبًا للتكدس وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا«.

تابعت: «مفيش حديقة الحيوان ولا القناطر الخيرية وحدائق الأورمان ولا غيرها في كافة المحافظات، مفيش قبل الفطار ولا بعد الفطار، كله مغلق، بتفكر بس المصريين أحسن حد ينسى ويخد الفطار بتاعه وينزل يروح الحدائق، إحنا الآن نشهد ارتفاعات في اصابات كورونا كسرت حاجز الألف إصابة يوميًا رسميًا ولو اتكلمنا عن الاصابات الحقيقية هتبقى أكتر بكتير لأن الرسمية زي ما عارفين بتشمل من توجهوا للمنشات الصحية وقاموا بالفحص».

أكملت الحديدي: «إحنا عندنا في الموجة الثالثة تقريبًا 5 أضعاف الاصابات مقارنة بذات الفترة من العام الفائت في نفس الفترة، بنسمع كل يوم عن وفيات وإصابات حرجة لناس كلنا نعرفها وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة والناس فالدولة عليها مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والناس عبر التباعد وارتداء الكمامات وتلقي اللقاح».

طالبت الإعلامية بغلق المقاهي خلال العشرة أيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، خاصة في المحافظات التي تشهد أعلى نسب في الاصابات، متابعة: «مش هنلوم الناس بس لكنها مسؤولية مشتركة بين الدولة والناس، واضح أن فكرة مراقبة المقاهي فشلت لأنه مش هينفع أراقب كل قهوة في مصر».